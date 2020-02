Il trequartista serbo ex Torino, oggi al Besiktas, Adem Ljajic, è alle prese con una brutta influenza, che lo ha costretto a letto da diversi giorni con febbre molto alta. Il club turco, secondo quanto riporta “Goal.com”, ha deciso di mettere il calciatore in quarantena per evitare il contagio con il resto della squadra.