Alfonso Mazzamauro, presidente del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il San Tommaso. Ecco quanto affermato: «Palermo? Noto dall’altra parte che hanno cominciato con un altro rigore. Non fa niente, guardiamo in casa nostra, ma speriamo che la cosa non condizioni la situazione. Ci sono troppi rigori in queste partite, non voglio polemizzare ma voglio segnalarle queste cose. A me il Palermo sta simpatico, ma gioca contro di noi. Sono sempre stato un simpatizzante della squadra rosanero, ma oggi rappresento il Savoia e me la gioco».