Alfonso Mazzamauro, presidente del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il San Tommaso. Ecco quanto affermato: «Sono contento di aver vinto, la ripresa di un campionato fa paura. Noi ci possiamo fare del male solo da soli, voglio vincere altre 16 partite. Abbiamo una rosa talmente ampia e di alto livello che, secondo me, non ce n’è per nessuno! Nessuno ha la rosa completa come la nostra. Noi abbiamo fatto due risultati, abbiamo vinto con il San Tommaso e abbiamo costretto l’avversario a fare risultato alla prossima. Sono convinto che il tecnico del San Tommaso, Liquidato domenica farà una grande partita contro il Palermo».