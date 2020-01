Antonio Mazzotta, attualmente in forza al Crotone, ma che ha vestito la maglia del Palermo lo scorso anno, oggi era presente al “Renzo Barbera” per assistere al match contro il Marsala, vinto poi 3-1 dalla formazione di Pergolizzi. Ritorno allo stadio della squadra della sua città per il terzino che adesso milita in Serie B. Il giocatore ha anche voluto pubblicare una storia su Instagram al momento dei festeggiamenti per la rete finale di Silipo. Ecco qui di seguito la storia di Mazzotta.