Alfonso Mazzamauro, presidente onorario del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Marina di Ragusa. Ecco quanto raccolto da “Solosavoia.it”: «Nel primo tempo c’era un rigore netto per noi, su cross di Chironi la deviazione col braccio di un avversario è stata evidentissima, purtroppo per il Savoia i rigori non si fischiano. Non altrettanto per il Palermo. Vi invito a vedere le immagini del rigore loro assegnato per capire che forse abbiamo sbagliato sport, loro giocano a fare i tuffi ed ottengono il solito rigore. Così non va bene, io credevo di giocarmi il campionato nella massima serietà, questo è un calcio viziato ma io non mi scoraggio e non devono farlo neanche i giocatori».