Nell’edizione odierna de Il Mattino si parla di una mega operazione che Avellino e Reggina potrebbero eventualmente impostare nelle prossime settimane. Oltre all’interesse dei Lupi per Doumbia, Corazza e De Rose (questi ultimi due accostati al Palermo) altri due nomi sarebbero finiti sul tavolo delle conversazioni tra i due club, quelli di Enrico Guarna e Alberto De Francesco. Il nodo è sempre il solito: gli ingaggi. In questa fase, la Reggina vorrebbe liberarsi degli emolumenti dei calciatori che non rientrano in uscita e non rimetterci granché, ma gli altri club non hanno particolare necessità di affondare i colpi considerando che A e B sono tutt’ora in corso e il peso dell’impatto Covid-19 sulle iscrizioni ai prossimi tornei sono ancora tutti da saggiare.