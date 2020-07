L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Juan Mauri, ex centrocampista del Palermo: «Nel calcio mi è successo di tutto, dal Milan a oggi. Camila sostiene che non c’entro niente con questo mondo. E’ l’attività che mi ha dato da mangiare per una dozzina di anni e continuerà a farlo. A Palermo ho vissuto un altro capitolo della mia vita, è finita così e ci sono cose peggiori. Mi restano la promozione, la targa ricordo e pochi sorrisi per un’impresa che non abbiamo potuto festeggiare in campo».