«Mi sarebbe piaciuto arrivare in Italia in un’altra maniera. Il rigore? Ho avuto questa possibilità, dovevo fare bene. Il mister mi ha chiesto se me la sentivo di battere il rigore e alla fine ho segnato contro il Marsala. Non ho pensato a nulla mentre battevo, avevo sbagliato in Coppa Italia, io non guardo mai il portiere prima di battere.».Queste le parole di Juan Mauri, centrocampista del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.