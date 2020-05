La notizia dei copri mascherina ufficiali della Sampdoria, come riporta “sampnews24.com”, ha riacceso la polemica legata alla mancata devoluzione all’ospedale San Martino della quota abbonamento relativa alla partita contro l’Hellas Verona, disputata a porte chiuse e dunque in assenza di tifosi sugli spalti. «Turbo-capitalismo imperante», scrive qualcuno. E ancora: «Aspettiamo da tre mesi che destiniate la quota di Sampdoria-Verona al San Martino». Insomma, l’iniziativa commerciale a tinte blucerchiate non ha ottenuto solo consensi.