«Derby contro il Palermo?Una giornata perfetta, di meglio non di poteva chiedere. Vivendo a Catania è difficile che non mi fermino ricordando quel gol. E’ rimasto nella mente di tutti. Ho calciato in porta senza vedere dove era esattamente il portiere, non pensavo che la traiettoria potesse essere quella». Queste le parole di Giuseppe Mascara, allenatore del Biancavilla, rilasciate ai microfoni di “TMW” ricordando il gol da centrocampo contro il Palermo.