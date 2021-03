Ai microfoni di “Cataniamood” ha parlato l’ex di Palermo e Catania Mascara. Ecco le sue parole:

«Non sarà un derby come gli altri, una partita anomala senza il sostegno e il calore dei tifosi. A mio modestissimo parere il Catania in questo momento ha qualcosa in più del Palermo anche se questo cambio di allenatore potrebbe creare problemi alla compagine rossazzurra e rivitalizzare quella rosanero. Ricordo più importante oltre al gol da centrocampo? Sembra ombra di dubbio la sconfitta per 3-0 a Palermo una partita dominata una prestazione straordinaria ma purtroppo una di quelle giornate dove tutto va storto. I ricordi non sono sempre dolci: anche quelli amari ti lasciano qualcosa e hanno valenza in termini di esperienza».