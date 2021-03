È il giorno della partita più sentita di tutte:il derby tra Catania e Palermo.

L’edizione odierna de “La Sicilia” , nel presentare la partita sottolinea come per entrambi sia di fondamentale importante vincere, a prescindere del fatto che si tratta di derby.





Gli etnei, infatti, sono reduci da tre pareggi e da una sconfitta e non riescono più a vincere mostrando segni di stanchezza. D’altro canto, i rosanero vengono da una brutta sconfitta contro la Viterbese che ha causato addirittura l’esonero di Boscaglia.

Tra i rossazzurri – scrive il quotidiano – mancheranno alcuni giocatori importanti come il difensore Tonucci, squalificato, la punta Piccolo ancora infortunato, l’esterno Zanchi che si sta curando dopo un malanno fisico. Fuori gioco pure il secondo portiere Martinez. Tanti assenti anche in casa Palermo, primi tra tutti il mediano Odjer, ex Catania, le punte Saraniti e Kanoute e il difensore Almici. Il Catania dovrebbe schierarsi con una squadra votata all’attacco, un 3-4-3 con Sarao centravanti, Russotto e Golfo laterali. I rosanero si presenteranno con il 4-3-3 che farà leva sull’esperienza di Santana a centrocampo e con Lucca – uno degli attaccanti più in forma del campionato – in avanti.