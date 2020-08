Avrebbero violato le normative anticovid e sarebbero considerati centri di assembramento. Così la scelta è stata quella di chiuderli. Stamattina gli agenti di polizia hanno notificato provvedimenti di chiusura per 5 locali di Marzamemi: pub Balata, Rais, Ipaneman, Muciara e Calamarò dovranno rimanere chiusi per due giorni. Ed è esplosa la protesta dei gestori. “Una decisione scioccante – ha dichiarato Franco Infanti – che ci danneggia e ci penalizza. Andremo per le vie legali”.

Il provvedimento è stato disposto dalla questura di Siracusa a seguito di un confronto sinergico con le autorità del territorio. A determinare la decisione sarebbero stati diversi elementi: prima di tutto l’assembramento, il mancato utilizzo di mascherine e la musica, diffusa non con i criteri disposti dalle ordinanze comunali.