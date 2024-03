Intervistato da “TMW” Giocondo Martorelli si è espresso in merito alla gara tra Palermo e Venezia in programma oggi.

Ecco le sue parole:

«Può rappresentare un risultato importante per chi porta a casa la partita. Il Parma è la squadra più forte e arriverà per prima. Le altre sono tutte in piena corsa: dal Venezia al Palermo fino alla Cremonese».