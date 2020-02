«Se pensiamo a come arrivare al Savoia? No, ma ovviamente nella mente c’è. Sappiamo che loro sono secondi e l’aspettiamo. In mezzo ci sono partite importanti e la concentrazione è su quelle gare, poi arriverà la settimana di quella partita e speriamo di arrivare bene a quella gara. Aumentare il gap? Vincere le tre partite e poi arrivati a quella gara guadiamo la classifica. Arrivato ad un punto della stagione guardiamo tutto. Sono importantissime tutte le partite». Queste le parole di Martin in conferenza stampa.