«Cosa mi manca per sentirmi il vero Martin? Ho avuto un po’ di dolori e non stavo bene dopo natale. Adesso ho superato i problemi e fisicamente sto bene. Avere un gol o assist è sempre un qualcosa in più. Guardo la prestazione della squadra e aiuto i giovani, ma anche la squadra a vincere. Metto le mie prestazioni in secondo piano. Bisogna rimanere uniti». Queste sono state alcune delle parole rilasciate da Martin in conferenza stampa.