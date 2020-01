Dopo la sconfitta rimediata contro il Savoia, in casa Marsala parlato di un piccolo screzio tra il tecnico Nicola Terranova e la tifoseria. L’allenatore, accusato di non essere andato sotto la curva al termine del match, ha chiarito così l’accaduto con una nota: “Ho appreso, dalla squadra prima, al rientro negli spogliatoi dopo la gara Marsala-Savoia, e dai “social” in seguito, dell’ accusa, nei miei confronti, relativa al fatto che non ho ottemperato alla richiesta di presentarmi sotto la curva, a fine gara, per confrontarmi con i tifosi. Agli stessi sento di dover immediatamente chiedere scusa in quanto, a fine partita, vuoi per la tensione accumulata nei novanta minuti di gara ed anche per l’ amarezza derivante dalla prestazione della mia squadra, non ho recepito tale richiesta. Ho grande rispetto dei miei tifosi ed ho sempre ritenuto utile il confronto tra coloro che in un modo o nell’ altro sono legati allo stesso interesse. Ribadendo le mie scuse do fin da ora la mia totale disponibilità ad incontrare i tifosi nei tempi, modi e luoghi che gli stessi riterranno più opportuni”.