Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, l’Ascoli ha reso noto l’esonero di Paolo Zanetti. Ecco il comunicato: “L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Paolo Zanetti. Il Club bianconero, nel ringraziare Mister Zanetti per la serietà, la professionalità, l’impegno e la dedizione sempre profusi per la causa bianconera, gli augura le migliori fortune. L’Ascoli Calcio comunica di aver affidato temporaneamente la panchina al tecnico della Primavera Guillermo Abascal in attesa della nomina del nuovo Allenatore”.