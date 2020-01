Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club rosanero ha rimandato la vendita dei tagliandi epr il match di domenica: “Il Palermo comunica che, per motivi tecnici, l’inizio della vendita dei biglietti per la gara Palermo-FC Messina, originariamente fissato per le ore 16.00 di oggi, è stato posticipato a data ed orario da definire”.