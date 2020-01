«Le qualità dell’Acireale le conoscevamo, loro sono stati costruiti per puntare in alto ma i ragazzi hanno fatto una grande gara, dimostrando di essere uomini e di saper giocare a calcio. Abbiamo cominciato sempre l’azione da dietro e palleggiato bene la palla, adesso siamo ad un passo dall’obiettivo salvezza. Peccato che il pubblico visto al “Proto” non ci sia stato anche nelle altre gare». Queste le parole rilasciate da Davide Boncore, tecnico del Troina, in conferenza stampa al termine del match vinto contro l’Acireale.