In vista del match tra Marsala e Savoia, “Oplontini.com” ha intervistato il difensore del Marsala Salvatore Scoppetta, arrivato nel mercato di riparazione dopo l’esperienza con il Biancavilla, che ha parlato anche in chiave lotta al vertice tra Palermo e Savoia. Ecco qui di seguito le sue parole:

«Che ne pensi della tante polemiche tra Savoia e Palermo, per via degli errori arbitrali ? Secondo te, chi avrà la meglio per la vittoria del campionato?»

«Le polemiche fanno parte di questo gioco e ovviamente ognuno cerca di trarre i propri benefici e di dire la sua. Non conosco, però, bene le dinamiche ed i motivi di tutte queste polemiche. Credo che sia il Savoia, sia il Palermo se la giocheranno fino alla fine».