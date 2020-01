Secondo quanto evidenziato da “Tuttoseried.com”, il Marsala ha intenzione di rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione per mantenere la categoria. La società ha sondato il terreno degli attuali svincolati e ha mostrato particolare interesse al giovane portiere classe 2001 Davide Trapani, di proprietà della Cavese ma in prestito al Crema. Il mercato del Marsala non si fermerebbe qui, infatti, si cerca anche un play ed una punta.