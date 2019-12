Secondo quanto riportato da “Notiziariocalcio.com”, il Marsala starebbe per chiudere un colpo a centrocampo. La dirigenza lilibetana si assicurerà le prestazioni di un giovane ex Troina attualmente di proprietà della Sicula Leonzio. Si tratta di Francesco Giambanco, regista palermitano classe 2000 cresciuto nel settore giovanile del Calcio Sicilia, con già 25 presenze in Serie D con l’Igea Virtus. Colpo per il futuro del Marsala che si assicura, con una grande operazione di mercato, un prospetto veramente interessante.