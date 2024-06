Marrazzo: «Nella Nazionale italiana uno o due calciatori gay non dichiarati»

Fabrizio Marrazzo, portavoce del Partito Gay LGBT+, Solidale, Ambientalista, Liberale, lancia un’indiscrezione dai microfoni de La Zanzara su Radio 24:

«Nella Nazionale italiana ci sono uno o due calciatori gay non dichiarati. Per un calciatore è ancora difficile fare coming out, in Italia c’è solo Jankto. Dovrebbero fare dichiarazioni pubbliche, sarebbe importante in quell’ambiente».

Fare coming out è e deve rimanere sempre una scelta libera, personale e assolutamente non obbligatoria. Ma, come spiega l’ex presidente di Arcigay al programma radiofonico La Zanzara, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, «Dire che sei omosessuale porta solo svantaggi. Per esempio nella Nazionale italiana in Germania ci sono uno o due calciatori gay che non hanno ancora fatto coming out».