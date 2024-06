Euro 2024: tris della Romania contro l’Ucraina, panchina per il rosanero Nedelcearu

Termina 3-0 la gara tra Romania e Ucraina per Euro 2024.

La Romania ha sbloccato il match al 29′ con il Gol di Stanciu: Bel tiro dal limite che insacca nel sette di sinistra. Assist di Dennis Man.

Al 53′ arriva anche il raddoppio con Razvan Marin. Incurante della distanza spara verso la porta e per lo stupore di tutti si infila preciso nell’angolino basso di sinistra. Il tris rumeno viene servito al 57′ da Denis Dragus che conclude da due passi di piatto e fa il 3:0. Assist di Dennis Man. Dopo un chack al Var la rete viene convalidata. Per il rosanero Ionut Nedelcearu solo panchina per 90′.