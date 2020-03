Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dall’inizio del match contro la Juventus. Ecco quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”: «Atmosfera surreale. Giocare senza pubblico è pari allo zero. Rischio di non giocare le coppe? Penso di no. La sensazione è che si voglia giocare. A porte chiuse, ma giocare. Saranno valutazioni fatte dal nostro Governo e poi dalla UEFA. Oggi abbiamo riunito velocemente il Consiglio di Lega su appello del sindacato dei calciatori. Non eravamo in condizione di sospendere le partite dato che si stava per iniziare a giocare. Non c’erano i tempi per modificare quanto deciso in precedenza. La Lega ha rispettato i decreti ministeriali. Il clima che si respira è di disagio, anche fra i calciatori. Il pensiero va anche alle loro famiglie, siamo in una situazione delicata».