«La gara col Trapani? Sono diversi rispetto a inizio stagione. Forse fossero stati così anche a settembre non sarebbero stati laggiù. Con l’Entella hanno fatto una grande partita e un gran secondo tempo, sono in un buonissimo momento. Sappiamo delle difficoltà che ci saranno in questo tipo di partita, abbiamo ormai l’esperienza dalla partita con il Pordenone in cui abbiamo pagato il primo tempo. Partite a porte chiuse? Sicuramente fa un effetto strano giocare così, non ci siamo abituati. Purtroppo ci sono delle priorità e chi ha deciso lo ha fatto con cognizione di causa». Queste le parole rilasciate da Pasquale Marino, tecnico dell’Empoli, in conferenza stampa.