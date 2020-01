Il Palermo conquista tre punti preziosi in casa del Marina di Ragusa. A decidere la disputa è l’attaccante Sforzini con una rete al 52′. Di seguito le pagelle del match:

PELAGOTTI: Dopo 5′ Pellegrino lo vede fuori i pali e prova a sorprenderlo. Non è impegnato tantissimo. VOTO 6

PERETTI: Nei primi minuti sbaglia un retropassaggio per Pelagotti, ma il portiere è attento. Non soffre gli attaccanti avversari. VOTO 6

LANCINI: Attento a coprire quando i compagni sbagliano in chiusura. Nel primo tempo va anche vicino al gol con un tiro da fuori. VOTO 6+

CRIVELLO: Gioca da terzino e quando può si sgancia anche in avanti duettando con Floriano. Nel primo tempo Di Bari lo salta, ma è l’unica volta. VOTO 6+

LANGELLA: Sulla carta dovrebbe l’esterno di centrocampo, ma gioca da terzino. Ancora una prova solida e senza sbavature. VOTO 6,5

KRAJA: Prova qualche inserimento in avanti, ma non è pericoloso per la retroguardia avversaria. VOTO 5,5

Dal 62′ AMBRO: Pergolizzi lo manda in campo per dare geometria e fisicità alla zona centrale del campo. VOTO 6-

MAURI: Viene preferito a Martin nel ruolo di regista, ma non ha la stessa velocità di pensiero del francese. Con l’uscita di Sforzini avanza sulla trequarti. Su una ripartenza poteva servire meglio Silipo. VOTO 6+

MARTINELLI: Gli inserimenti in avanti non sono molti, ma mette in campo una prova solida e senza sbavature. Nel finale allontana la palla e viene ammonito, per questo salterà la prossima. VOTO 6

FELICI: Nel primo tempo non sfrutta un cross di Floriano. Fa fatica a trovare la posizione e infatti svaria per tutto il fronte, ma non è molto pericoloso. VOTO 6

Dal 69′ SILIPO: Ha dimostrato di avere qualità e per questo potrebbe incidere maggiormente. È anche altruista. VOTO 6+

SFORZINI: Nel primo tempo prova a giocare di sponda, ma non riesce. Sblocca il match con un gran bella girata dopo cross di Langella. Dopo la rete prova a fare a sportellate. VOTO 6,5

DAL 73′ MARTIN: Serve qualità al centrocampo rosanero e lui prova a far respirare la squadra. VOTO 6+

FLORIANO: Non incide come fatto contro il Roccella, ma la sua prova è certamente sufficiente. Nel secondo tempo potrebbe trovare la rete dello 0-2, ma colpisce la parte esterna della rete. VOTO 6+

PERGOLIZZI: L’emergenza lo costringe a confermare a la difesa, che sulla carta, è a 3. Toglie Sforini per dare solidità al centrocampo e lasciare un attacco tutto velocità. VOTO 6

MARINA DI RAGUSA: Pellegrino (5,5), Pietrangeli (5,5), Sidibe 5- (78′ Verachi 5,5), Calivà 5,5 (62′ Baldeh 6-), Puglisi 6, Giuliano 6, Mauro 5,5, Schisciano 5, Di Bari 5,5 (69′ Cervillera 5,5), Mistretta 5 (85′ Sumas sv), Diop 6-. A disposizione: 12 Noto, 14 Mancuso, 15 Carnemolla, 18 Puzzo, 19 Retucci. Allenatore: Salvatore Utro.