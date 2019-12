Secondo quanto riportato da “Goalsicilia.it”, il Marina di Ragusa sta per chiudere un’operazione in chiave futuro. Infatti, la dirigenza iblea si è assicurata le prestazioni di un giovane di grande prospettiva della Sicula Leonzio. Il calciatore in questione è Aboubacar Sidibe, mediano malese classe 2000 che andrà quindi a rinforzare il centrocampo del Marina in vista della seconda metà di stagione.