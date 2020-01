Il Marina di Ragusa, attraverso il proprio account Instagram, ha reso note le parole del proprio direttore generale Nunzio Calogero al termine del match pareggiato con il Savoia: “Parto innanzitutto dal ringraziare e complimentarmi con la società del Savoia e alla sua tifoseria, per l’accoglienza, la disponibilità e le attenzioni riservate a noi dirigenti e a tutti i nostri tesserati in occasione di questo, per noi, entusiasmante incontro. Premesso ciò, vorrei dissentire con quanto detto e scritto a fine gara sulla “lettura” tecnica che è stata fatta. Siamo arrivati con l’umiltà ed il coraggio di sempre, consapevoli di avere di fronte una società di primo ordine sotto tutti gli aspetti, per obbiettivi, organizzazione, blasone e soprattutto risorse umane ed economiche di categorie superiori, con programmi ambiziosi dovuti ad un budget superiore al nostro di gran lunga. Abbiamo fatto la nostra partita, non abbiamo subito un tiro in porta durante i primi 45 minuti ed anzi, nel primo quarto d’ora della ripresa, abbiamo collezionato 2/3 palle gol clamorose, tra cui un palo colpito da Mauro. Successivamente e fisiologicamente, per aver speso tanto noi dal punto di vista atletico, è venuto fuori alla grande il Savoia, collezionando 3 palle gol nitide negli ultimi 20 minuti, sparate alte sopra la traversa, e precedentemente un’altra occasione, unica parata peraltro dell’intera partita del nostro portiere, derivata da un errore individuale. Questo per dire che il Marina non ha rubato nulla, si è difeso bene approntando una gara (fuori casa) contro una delle due più forti del girone assieme al Palermo. Non voglio assolutamente entrare nelle polemiche e nelle diatribe tra il Marina di Ragusa ed il Savoia. Mi premeva solamente esternare il mio punto di vista sulla gara”. Ecco qui di seguito il post in questione.