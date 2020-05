Attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del club, Nunzio Calogero, dg del Marina di Ragusa, ha ribadito il suo pensiero sull’eventuale ripresa dei campionati: «Sono stato uno dei primi a pensare che oggi non esistono le condizioni sanitarie, mentali ed economiche affinché il calcio dilettantistico riparta. Siamo consapevoli dell’enorme danno che questo virus ha causato alle casse di molte società dilettantistiche di serie D e proprio per questo motivo che occorre fermarci tutti e pensare anche rivedere come affrontare la prossima stagione che inizierà con molti punti interrogativi. In questi giorni ho avuto modo di esternare il mio pensiero sull’operato del presidente Sibilia ed i vertici della LND perché sono stati tra i primi ad annunciare lo stop dei campionati, quando abbiamo visto che, per altri sport ed in altre leghe, non si sono prese le giuste decisioni, con danni davvero enormi. Allo stesso tempo, proprio per questo, abbiamo piena fiducia nelle decisioni che verranno prese, anche se in questi giorni abbiamo sentito il presidente dire che sarà molto improbabile una ripartenza».