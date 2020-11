Ivan Marconi, difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Monopoli:

«Prima di essere catapultato in campo dopo gli infortuni e il Covid sono stato fermo 20 giorni, ma per aiutare la squadra non ci si tira indietro. Ci sta un po’ di stanchezza, ma il fatto di vincere ti dà forza e ti fa dimenticare che sei stanco e ti fa fare quella corsa in più. Oggi è andata bene perché non abbiamo preso gol, segno di maturità».





«Classifica non l’ho mai guardata prima e non la guardo adesso. Semplicemente il campionato è strano, a volte forze di causa maggiore hanno provocato una sconfitta, noi ci siamo compattati. Eliminiamo quanto fatto il primo mese per macinare e cercare di esprime il nostro calcio, visto oggi nel primo tempo».