Ivan Marconi, difensore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Monopoli:

«Quanto è importante fare gol anche con difensori e centrocampisti? Avere una squadra che faccia gol con tutti è importante, è anche una nostra caratteristica. Durante la settimana proviamo molto queste situazioni».





«Per fortuna non abbiamo preso gol sulla punizione. Somma? Michele è un ragazzo che viene da 30 giorni di inattività. Lo conosciamo, non è una persona che, dati alla mano, non è integro per dei problemi fisici. Abbiamo sbagliato noi a non aiutarlo in determinate situazioni. Pelagotti ci ha salvati, dopo ci siamo riassestati, portando la gara a casa».