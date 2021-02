«Questo Foggia non deve accontentarsi ma deve lavorare sempre per dimostrare che tutto quello che sta accadendo è solo merito dei ragazzi. Beh è una stagione fin qui positiva ma che ci deve far capire che non abbiamo ancora fatto nulla e che questa posizione conterà solo a fine campionato. Non me lo aspettavo appena sono arrivato ma me lo auguravo».

Queste le parole di Marco Marchionni, allenatore del Foggia, rilasciate ai microfoni di “Tuttoc.com” in merito al campionato di Lega Pro.