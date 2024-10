Maran presenta Cesena-Brescia: «Momento particolare, provate diverse soluzioni»

IN vista della sfida tra Cesena e Brescia, è intervenuto in conferenza stampa Maran per presentare il match:

«Sassuolo? A rivedere anche i numeri, è sembrata una partita equilibrata. E lo è stata. Potevamo dare di più, altrimenti ci appelliamo solo alla sorte e va bene. Ne è uscita una sconfitta dalle dimensioni esagerate. Abbiamo analizzato delle cose che non sono andate. Loro ci hanno fatto correre a vuoto. Quando vai sotto devi fare qualcosa di diverso e per questo siamo sembrati più slegati. In certi momenti non siamo stati così corti come siamo di solito. Ho provato diverse soluzioni. Dobbiamo essere pronti al piano A, B e C.

Emergenza? Non è un problema di chi manca, ma di numero che viene meno. E’ un momento un po’ particolare. Cesena? Cercano di concedere poco agli avversari. Li conosciamo, ma molto dipenderà anche dalla voglia di fare risultato. C’è stata poca continuità per gli infortuni, abbiamo quindi ruotato tutti e questo fa sì che tutti possano segnare. Dobbiamo essere diversi in positivo e non in negativo. Nonostante in settimana molti giocatori abbiano lavorato a singhiozzo, ho avuto segnali positivi, sono fiducioso. Siamo in emergenza. Cistana ha preso un colpo alla testa ed è fuori perchè continua ad avere dei capogiri, Borrelli ha la febbre, Fogliata ha un fastidio. Poi ci sono fuori i soliti Bisoli, Galazzi, Moncini e Muca. Ha recuperato Bianchi, anche se ha fatto solo due allenamenti»