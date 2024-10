Dal Canto presenta Carrarese-Cittadella: «Dobbiamo avere la tensione giusta, ma non paura»

L’allenatore del Cittadella Alessandro Dal Canto ha parlato in conferenza stampa in vista del match che vedrà i suoi affrontare la Carrarese.

«Vivo da troppi anni nel mondo del calcio. Non sono abituato a fare tabelle. Focalizziamoci a fare risultato con la Carrarese, poi penseremo alla Sampdoria e così via. I giocatori devono essere consapevoli di potersela giocare contro tutti. Pensiamo ad una gara alla volta. La festa dei tifosi? Sono abituato a ricevere cassonetti infuocati per molto meno rispetto a quanto è successo qua. La gente ha dimostrato entusiasmo e lo avvertono anche i giocatori. Questa condizione ci permette di lavorare bene. Noi dobbiamo avere la tensione giusta per la partita, ma non paura altrimenti è meglio non partire neanche. Rabbi ha recuperato e sarà a disposizione per il match. Ha un problemino fisico Casolari e non verrà convocato. Ha un fastidio che si porta dietro da un po’ non gli permette di allenarsi con continuità, quindi preferisco che si curi e riprenda la condizione. Tronchin è convocato, anche se è da tanto fuori.

Carrarese? Sono una squadra buonissima e conosco tanti giocatori, avendoli avuti a disposizione l’anno scorso. Con tanti ho avuto un rapporto eccezionale. Vivono di qualità ed entusiasmo e lo Stadio dei Marmi è un fattore. Sintetico? Meglio non pensarci troppo, bensì dobbiamo adattarci in fretta. Sarà un terreno di gioco dove la palla scorrerà veloce, soprattutto se pioverà. Non voglio snaturare l’identità forte e vincente di questa squadra. Quello che chiedo alla squadra è di non essere mai passiva, giocando sempre con fiducia. Ovviamente senza Casolari almeno un cambio ci sarà. Questa squadra ha giocatori in rosa qualitativi, ci tengo a sottolinearlo».