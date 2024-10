Bisoli presenta Sassuolo-Modena: «Affrontiamo squadra che farà campionato a sè»

In vista della sfida tra Sassuolo e Modena, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei canarini Bisoli:

«La settimana di lavoro è iniziata con una brutta notizia, il grave infortunio del capitano Pergreffi. Perdiamo un giocatore importante ma soprattutto un uomo vero, ci è rimasto molto male ma vuole restare vicino alla squadra anche adesso. Per il carattere che ha so che tornerà come prima e il prossimo anno lo rivedremo a battagliare per questi colori. Questa settimana ho ritrovato in gruppo sia Defrel che Caso, il primo è un po’ più avanti di condizione rispetto al secondo. Se in queste ore riceverò risposte confortanti saranno due armi in più in panchina. Sassuolo? Parliamo di una squadra che sulla carta farà un campionato a sè, poi io conosco la Serie B e so che dovranno lottare ogni partita, lo sa anche Grosso che ha già vinto questo campionato. Sono partiti un po’ a rilento ma si sono subito riassestati e ora viaggiano ad un ritmo importante, dimostrando di essere una corazzata».