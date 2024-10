Valente presenta Catanzaro-Sudtirol: «Consapevoli della difficoltà che ci aspettano»

L’allenatore del Sudtirol Federico Valente ha parlato in conferenza stampa in vista del match che vedrà i suoi affrontare il Catanzaro nella giornata di domenica.

«È stata una settimana intensa e mirata a rivedere le nostre prestazioni passate, con l’obiettivo di affrontare questa trasferta con la giusta aggressività e concentrazione, consapevoli della difficoltà del confronto che ci aspetta. Il Catanzaro è una squadra che si è stabilizzata con chiarezza di gioco e coesione, quindi sarà una sfida insidiosa. Per noi, sarà essenziale scendere in campo con intensità e mettere le basi del nostro gioco a partire dalla fase difensiva, fondamentale per costruire la partita. Guardiamo una partita alla volta. La priorità ora è la gara di domenica: chi è in forma scenderà in campo, perché in un calendario così fitto è importante dosare l’energia.

Non faccio calcoli in anticipo su chi schierare tra una partita e l’altra; preferisco prendere decisioni giorno per giorno. Sulle fasce puntiamo alla velocità, perché sarà fondamentale per dare pressione e costruire azioni incisive. Simone Davi ha fatto tutta la settimana di lavoro, mostrando ottimi progressi, mentre Rover ha dimostrato di trovarsi bene nel suo ruolo attuale. Anche Molina è pronto, troveremo il modo migliore per sfruttare il suo potenziale. Per quanto riguarda gli infortunati, Mallamo ha lavorato parzialmente con la squadra e confidiamo in un rientro graduale senza forzare i tempi, per evitare ricadute che lo penalizzerebbero ulteriormente. È importante che i nostri atleti siano al meglio prima del rientro sul campo».