Maran presenta Brescia-Reggiana: «Il pari con la Samp ci darà slancio»

Rolando Maran, tecnico del Brescia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Reggiana.

«Ci sono tante tappe in un campionato, questa ci può dare grande slancio, ma sono anche le tappe più insidiose altrimenti non avrebbero così tanto valore. Dobbiamo andare in campo sgombri di testa e concentraci solo su questa partita. Il campionato di B ogni settimana nasconde insidie e quindi bisogna andare avanti per la nostra strada. Non perchè dobbiamo nasconderci, ma siccome mi considero un uomo razionale voglio continuare ad essere così per arrivare in fondo. Prima arriveremo in fondo, spediti, e prima potremo divertirci».

«Ho trovato un terreno fertile, ragazzi che si sono messi davvero a disposizione, ho proposto cose che sono state esaltate da loro e dal modo di andare in campo. Ad un allenatore, per riuscire ad avere una risposta in così poco tempo, serve avere ragazzi con delle qualità, che sappiano mettersi a disposizione come non sempre accade. Questa alchimia che si è creata deve continuare a crescere per dare ancora spunti a me e far sì che nessuno di loro si sente ancora al massimo. Quando sono arrivato avevano bisogno di autostima e di credere in loro stessi, ancora prima che in me stesso».