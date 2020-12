Diego Armando Maradona Sinagra, nato a Napoli nel 1986, è il figlio italiano della defunta stella argentina.

«Come sto? Male. Non riesco a dormire, mi sono dimenticato quello che significa riposare. Non poter andare a Buenos Aires è stata la cosa peggiore, non poter stare con lui e con la famiglia. E’ difficile trovarsi a 15mila chilometri di distanza. E’ stato meraviglioso guardare alcune partite in sua compagnia, vedere calcio col più grande della storia al mio fianco. Indubbiamente questo ci ha unito molto. L’omaggio di Messi? Mi ha emozionato molto, è stato speciale. Sono stati giorni molto particolari ed emotivi. Anche quelli di Napoli, Gimnasia e Boca, mi hanno emozionato tutti».