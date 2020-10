Diego Armando Maradona lascia sempre parlare di se, stavolta per la sua visiera anticovid mostrata nell’amichevole contro il San Lorenzo. Il Pibe de Oro si è infuriato per via delle prese in giro per la visiera. Di seguito la risposta dell’ex campione del Napoli pubblicate tramite un post sul suo profilo Instagram: “Oggi sono uscito di casa con questa maschera che mi è stata consigliata dal dottore ed è la stessa che usano alcuni medici. L’ho messa per obbligo e per rispetto nei confronti di tutti coloro che sono morti a causa del Covid e sono stato preso in giro da grandi e piccini e anche da alcuni giornalisti. Ridicoli. Quei giornalisti che ti criticano sia quando non ti prendi cura di te stesso sia quando lo fai; che ridono di persone come me, ma poi si scandalizzano quando devono dare il bilancio delle vittime. Sarebbe opportuno che capissero che non si può vendere a tutti i costi, senza rispetto di niente e di nessuno. Mettetevi d’accordo, ragazzi”.