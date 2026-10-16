Mantova-Palermo, le previsioni meteo al Martelli: niente pioggia, circa 22 gradi al calcio d’inizio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
mantova stadio martelli

Condizioni meteorologiche favorevoli per Mantova-Palermo, la sfida di Serie B in programma domani, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15 allo stadio Danilo Martelli. Secondo le previsioni meteo riportate nelle rilevazioni orarie, le due squadre dovrebbero trovare un pomeriggio soleggiato, temperature gradevoli e nessuna precipitazione prevista durante l’incontro.

Al momento del calcio d’inizio, alle 17:15, il termometro dovrebbe attestarsi intorno ai 21,9 gradi, con cielo sereno e assenza di pioggia. Il vento soffierà da est-sud-est a circa 8 km/h, con raffiche fino a 15 km/h. Condizioni che non dovrebbero creare particolari difficoltà ai calciatori di Filippo Inzaghi e Francesco Modesto.


Con il passare dei minuti e l’arrivo della sera, le temperature sono destinate a diminuire gradualmente. Intorno alle ore 18 sono previsti 21 gradi, mentre alle 19 si scenderà a circa 19,2 gradi, con cielo poco nuvoloso. Alle 20 il termometro dovrebbe raggiungere i 18,2 gradi, senza precipitazioni. Anche il vento resterà generalmente debole o moderato, con raffiche che potrebbero arrivare a 21 km/h nelle ore successive.

Il meteo, dunque, non dovrebbe rappresentare un ostacolo per il confronto tra le prime due squadre della classifica. Palermo e Mantova potranno affrontarsi su un campo che, almeno dal punto di vista delle condizioni atmosferiche previste, non dovrebbe essere condizionato dalla pioggia. Una serata autunnale dal clima mite accompagnerà così una delle partite più attese della giornata di Serie B.

Altre notizie

palermo mantova logo coppa italia (78) pohjanpalo Cella

Mantova-Palermo, quote bookmaker: rosanero favoriti al Martelli. Il successo di Inzaghi paga fino a 2,16

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Palermo, biglietti falsi al Barbera: arriva la condanna definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Ruocco sta facendo bene. Bozzolan è fortissimo, ci darà soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Pierozzi e Barba fuori. Perin torna titolare, Fortin ha fatto benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (11)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Empoli deve essere un punto di partenza, non voglio passi indietro»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (48) bardi gabrielloni

Bardi: «Il Palermo ha un potenziale da categoria superiore. Noi siamo più collettivo, ci faremo valere»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo sampdoria 3-1 (8) pohjanpalo augello bani

Repubblica: “Sfida tra Palermo e Mantova. Confronto tra attacchi letali”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (45) bardi

Giornale di Sicilia: “Mantova-Palermo, Bardi ritrova i rosanero. L’ex portiere chiamato a fermare Johnsen e Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
zanetti_empoli_lazio_210623

Zanetti: «Il Palermo stravincerà la Serie B. Johnsen è di categoria superiore, questa squadra può già dire la sua in A»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo sampdoria 3-1 (89) perin bani mezzotero

Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi sceglie la continuità per Mantova. Perin pronto a riprendersi la porta”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (115) perin

Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo, le probabili formazioni: Perin favorito su Fortin, Modesto recupera Ignacchiti e Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (58) pierozzi

Corriere dello Sport: “Palermo, Perin verso il ritorno da titolare a Mantova. Pierozzi rischia il forfait, recuperato Magnani”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026

Ultimissime

mantova stadio martelli

Mantova-Palermo, le previsioni meteo al Martelli: niente pioggia, circa 22 gradi al calcio d’inizio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (78) pohjanpalo Cella

Mantova-Palermo, quote bookmaker: rosanero favoriti al Martelli. Il successo di Inzaghi paga fino a 2,16

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
pecchia

Pisa-Cremonese, Pecchia: «Vogliamo vincere, ma siamo più outsider che protagonisti. Sette assenti per la trasferta»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (82) hernani

Coppa Italia, possibile rivoluzione dal 2027/28: nuovo format e diritti tv verso un bando quinquennale

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Pisa-Cremonese, Bianco: «Dobbiamo mantenere alta l’attenzione. Abbiamo le qualità per mettere tutti in difficoltà»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026