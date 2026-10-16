Mantova-Palermo, le previsioni meteo al Martelli: niente pioggia, circa 22 gradi al calcio d’inizio

Condizioni meteorologiche favorevoli per Mantova-Palermo, la sfida di Serie B in programma domani, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15 allo stadio Danilo Martelli. Secondo le previsioni meteo riportate nelle rilevazioni orarie, le due squadre dovrebbero trovare un pomeriggio soleggiato, temperature gradevoli e nessuna precipitazione prevista durante l’incontro.

Al momento del calcio d’inizio, alle 17:15, il termometro dovrebbe attestarsi intorno ai 21,9 gradi, con cielo sereno e assenza di pioggia. Il vento soffierà da est-sud-est a circa 8 km/h, con raffiche fino a 15 km/h. Condizioni che non dovrebbero creare particolari difficoltà ai calciatori di Filippo Inzaghi e Francesco Modesto.





Con il passare dei minuti e l’arrivo della sera, le temperature sono destinate a diminuire gradualmente. Intorno alle ore 18 sono previsti 21 gradi, mentre alle 19 si scenderà a circa 19,2 gradi, con cielo poco nuvoloso. Alle 20 il termometro dovrebbe raggiungere i 18,2 gradi, senza precipitazioni. Anche il vento resterà generalmente debole o moderato, con raffiche che potrebbero arrivare a 21 km/h nelle ore successive.

Il meteo, dunque, non dovrebbe rappresentare un ostacolo per il confronto tra le prime due squadre della classifica. Palermo e Mantova potranno affrontarsi su un campo che, almeno dal punto di vista delle condizioni atmosferiche previste, non dovrebbe essere condizionato dalla pioggia. Una serata autunnale dal clima mite accompagnerà così una delle partite più attese della giornata di Serie B.