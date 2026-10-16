Mantova-Palermo, Floriano: «Il Palermo vuole vincere il campionato. Al Martelli sarà un bello spettacolo»

Roberto Floriano presenta la sfida tra Mantova e Palermo, in programma sabato 17 ottobre alle ore 17:15 allo stadio Martelli. L’ex calciatore rosanero, attraverso alcune dichiarazioni pubblicate dalla pagina Mantova Passion, ha parlato del suo legame con la città lombarda e delle aspettative per il confronto tra le due formazioni, attualmente ai vertici della classifica di Serie B.

«Mantova è stata forse una delle mie stagioni più belle, sicuramente un anno da ricordare. È una città bellissima, dove sono stato molto bene e alla quale sono ancora molto legato».





Come riportato da Mantova Passion, Floriano ha poi analizzato le ambizioni delle due squadre, sottolineando la differenza degli obiettivi stagionali e il buon momento attraversato dalla formazione biancorossa.

«Sarà una partita tra due squadre forti, con obiettivi diversi. Il Palermo vuole vincere il campionato, mentre il Mantova vuole restare in questa categoria: sicuramente sta facendo bene e avrà grande entusiasmo».

L’ex rosanero si aspetta una partita combattuta, anche grazie alla spinta del pubblico di casa. Nelle dichiarazioni diffuse da Mantova Passion, Floriano ha evidenziato come il fattore ambientale possa contribuire a rendere ancora più interessante la sfida.

«So che il Martelli sarà sold out e che il Mantova avrà la spinta del proprio pubblico. Anche da Palermo arriverà tanta gente: sarà sicuramente un bello spettacolo, che mi gusterò. Non faccio pronostici perché tengo a entrambe le squadre».

Parole che testimoniano il legame di Floriano con entrambe le piazze. Attraverso Mantova Passion, l’ex calciatore ha così raccontato le proprie sensazioni alla vigilia di una partita che mette di fronte due squadre con ambizioni differenti, ma entrambe protagoniste di un avvio di stagione positivo.