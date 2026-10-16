Mantova-Palermo, quote bookmaker: rosanero favoriti al Martelli. Il successo di Inzaghi paga fino a 2,16

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
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Il Palermo parte favorito secondo i bookmaker nella sfida di domani, sabato 17 ottobre, contro il Mantova. Il confronto del Martelli, che mette di fronte le prime due formazioni della classifica di Serie B, si annuncia equilibrato, ma le principali agenzie di scommesse assegnano un leggero vantaggio alla squadra allenata da Filippo Inzaghi. Le quote relative al mercato 1X2 mostrano infatti una preferenza per il successo esterno dei rosanero, proposto a valori sensibilmente inferiori rispetto alla vittoria dei padroni di casa.

Secondo la rilevazione delle quote, il segno 2, che indica la vittoria del Palermo, oscilla tra 2,15 e 2,16. Bet365, Snai, StarVegas e AdmiralBet propongono il successo rosanero a 2,15, mentre NetBet, 888sport e LeoVegas arrivano a 2,16. Si tratta di valutazioni piuttosto omogenee, che confermano come gli operatori considerino il Palermo favorito, pur senza escludere un risultato positivo del Mantova.


Più alte le quote relative alla vittoria della formazione lombarda. Il segno 1 raggiunge quota 3,25 su Bet365, StarVegas e AdmiralBet, mentre NetBet si attesta a 3,20 e Snai a 3,10. Le valutazioni più basse per il successo dei padroni di casa arrivano da 888sport e LeoVegas, entrambe a 2,88. Il pareggio, invece, viene proposto generalmente tra 3,30 e 3,45, con la quota più alta disponibile su StarVegas e AdmiralBet.

La media delle quote riportata nella rilevazione conferma il quadro: 3,12 per la vittoria del Mantova, 3,39 per il pareggio e 2,15 per il successo del Palermo. Numeri che evidenziano il favore dei pronostici per la formazione di Inzaghi, chiamata però a confrontarsi con una delle squadre più brillanti di questo avvio di campionato.

La sfida del Martelli rappresenta dunque un appuntamento importante anche per gli equilibri della classifica. Il Palermo proverà a consolidare il primato, mentre il Mantova cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i rosanero. I bookmaker indicano gli ospiti come favoriti, ma il divario contenuto tra le quote lascia immaginare una partita aperta a qualsiasi risultato.

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