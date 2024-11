Mandelli presenta Cosenza-Modena: «Siamo in cerca della fisionomia giusta»

Il tecnico del Modena, Paolo Mandelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cosenza, in programma domani sera, 22 novembre, e valevole come anticipo della 14esima giornata di Serie B:

«Nella prima settimana abbiamo cercato di curare soprattutto l’aspetto fisico, facendo recuperare chi è arrivato alla sosta un po’ tirato e mettendo in condizione i tanti giocatori al rientro dagli infortuni. La seconda settimana è stata a regime completo. Pedro Mendes ha gli occhi giusti, ha molta voglia di rientrare così come Ponsi e Gliozzi, è logico che venendo da infortuni lunghi bisogna fare delle valutazioni. Stiamo cercando di trovare la fisionomia giusta, cercando di essere malleabili e quindi lasciando aperta almeno un’altra soluzione tattica che permetta ai giocatori di esprimersi al meglio a livello individuale e di conseguenza anche a livello di squadra. Alvini ha trovato l’alchimia di squadra, il Cosenza è reduce da risultati positivi importanti e senza la penalizzazione sarebbe nei primi posti. Massimo rispetto per loro, ma come con la Carrarese il valore dell’avversario sarà dato tanto da quel che saremo noi».