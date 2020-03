Il capitano del Licata, Maltese, ha parlato dello stop del campionato di serie D a causa del Coronavirus. Ecco le sue parole ai microfoni di “Goalsicilia.it”: «La salute e la prevenzione vengono prima di tutto. Quando sarà il momento, sarebbe meglio recuperare le partite rinviate, giocando anche in infrasettimanale. So che magari specialmente in D, chi magari torna da una trasferta lunga e poi deve riscendere in campo dopo tre giorni spende molte energie ma secondo me è meglio anche per le nostre società altrimenti slitterebbe di un mese circa il campionato e per una società sarebbero costi in più»