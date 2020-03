Con il campionato di serie D fermo a causa del Coronavirus, non si placa la sfida tra Palermo e Savoia in vista dell’incontro del Giraud. A tal proposito, non sono state prese bene le parole del presidente rosanero mirri, come si legge in un’articolo di “Oplontini.com”:

“Stucchevoli e fuori dal coro le dichiarazioni del presidente del Palermo, Mirri (nella foto), che in una situazione così grave vede fantasmi dappertutto e mette le mani avanti dichiarando alla Gazzetta dello sport:

«Essendo primi la situazione per noi è più delicata, non ci favorisce. Abbiamo più da perdere, ma rispettiamo le decisioni della Lega. La squadra stava molto bene, di fatto si ripartirà da zero. Dobbiamo metterci in testa questo, verrà annullato il momento positivo e inizierà un nuovo campionato da 8 gare».

Parole anacronistiche che mostrano mancanza di sensibilità in un momento così delicato per il nostro Paese”.