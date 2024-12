Malore Bove, Ferrari: «Sta meglio, ha la solita voglia di vivere e scherzare»

Ai microfoni dei cronisti presenti all’Ospedale Careggi di Firenze, Alessandro Ferrari si è espresso sulle condizioni di salute di Edoardo Bove. Il centrocampista della Fiorentina nella giornata di ieri ha accusato un malore durante il match contro l’Inter.

«Siamo molto molto più sollevati e rilassati rispetto a ieri, abbiamo parlato col ragazzo stamattina: è lucido e sveglio. Ha la solita voglia di vivere e di scherzare. La situazione deve rimanere sotto controllo nelle prossime giornate, ma il ragazzo sta bene. Il presidente ci ha chiamato tutta la notte, stamattina ha parlato col papà del ragazzo. Edoardo è riuscito a parlare con la squadra, li ha convinti a giocare mercoledì e tornare in campo subito perchè c’è voglia di ritornare a vivere in fretta e grazie anche all’entusiasmo trasmesso dal ragazzo ci riproveremo subito. Lui vorrebbe uscire subito e giocare. Credo che Edoardo abbia capito e stia sentendo l’affetto dei tifosi viola, che sono stati straordinari, ma anche di tutto il mondo del calcio, dello sport e della politica, c’è stato un movimento straordinario nei suoi confronti a cominciare dai ragazzi dell’Inter. Non c’è stata società che non ci abbia contattato. La cosa bella è che stamattina, dopo una notte intubato, si è risvegliato da solo, cosciente, lucido. Conseguenze per la salute? È presto per dirlo, ci auguriamo di no ma aspettiamo tutte le analisi».