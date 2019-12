Secondo quanto evidenziato da “La Gazzetta dello Sport”, i tifosi del Malmoe, furibondi con Zlatan Ibrahimovic, in passato eroe e adesso traditore dopo l’acquisto del 50% dell’Hammarby, hanno recato nuovi danni alla statua dedicata all’attaccante svedese, che sembra non aver pace. Infatti, i tifosi dell’ex squadra di Ibrahimovic le hanno dato fuoco, hanno provato a segarle i piedi, l’hanno ricoperta con dei sacchi dell’immondizia, e adesso sono riusciti infatti a staccarle il naso. Non si placa, seppur a distanza di settimane, l’ira dei tifosi contro Ibrahimovic.