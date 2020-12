«Siamo in serie utile da sei giornate e non vogliamo fermarci, decisi più che mai ad allungare questa striscia positiva di risultati positivi il più possibile. Come gruppo ci siamo prefissati l’obiettivo di conquistare il terzo posto prima della sosta del campionato». Queste le parole del centrocampista del Catania, Luis Maldonado, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito al momento positivo della squadra etnea.